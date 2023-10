Gattuso sconfitto con il Marsiglia: «Potevamo fare meglio, ma non posso criticare la squadra». Le parole dell’ex Milan

L’ex giocatore e allenatore del Milan Gattuso è uscito sconfitto con il suo Marsiglia nel derby della Francia del Sud con il Nizza per 1-0. Questo il commento del tecnico in conferenza stampa.

PAROLE – «Abbiamo avuto delle occasioni per segnare. Non siamo ricompensati. A Montecarlo avremmo meritato qualcosa e anche questa sera. Siamo sulla strada giusta. Siamo delusi ma abbiamo giocato contro una squadra molto solida, che aveva fatto un ottimo inizio di stagione. Sicuramente potevamo fare meglio ma non posso criticare la squadra. Al contrario, mi congratulo con loro. Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare e per la quale ci eravamo preparati».