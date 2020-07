Gasperini: «Per noi il Milan è un test per la Champions League»

Gian Piero Gasperini ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Milan. Ecco le sue parole sui rossoneri

Gian Piero Gasperini ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Milan. Ecco le sue parole sui rossoneri: «È forse la squadra più in forma del momento, quindi sono un test importante anche per la Champions in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest’anno. Siamo al secondo posto e per noi sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i secondi sono i primi dei perdenti, perché al massimo avevamo raggiunto il terzo l’anno scorso. Col Bologna abbiamo sofferto alcune contusioni, ma credo siano recuperate».