Gasperini elogia Pioli ed il Milan: «Resta una squadra forte che ha bisogno…». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN del Milan. Ecco le parole del tecnico del tecnico dell’Atalanta:

«Per me il Milan resta una squadra forte, con tante soluzioni ed un allenatore che crea imprevedibilità. Ha bisogno di recuperare i giocatori che mancano, non solo Leao ma anche i difensori dopo aver ritrovato Bennacer. Non è semplice giocare così tante partite nelle coppe, poi a volte trovi squadre come l’Atalanta dell’altra sera che fa una grande partita. Il Milan è comunque terzo in un campionato dove ci sono 8-10 squadre nel giro di pochissimi punti, servirà essere forti mentalmente e guardare oltre il risultato, come dimostra Cagliari-Sassuolo».

