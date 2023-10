Gasperini: «De Ketelaere ragazzo dalle indubbie qualità, il Milan con lui…»

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare di Charles De Ketelaere e del suo arrivo alla Dea dal Mila

Intervistato da Sky Sport alla vigilia di Sporting Lisbona-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha risposto nuovamente sull’arrivo dal Milan di Charles De Ketelaere.

QUANTI MARGINI DI MIGLIORAMENTO HA? – «Sicuramente tanti, è un ragazzo giovane di 22 anni che ha delle indubbie qualità . Il fatto che fosse stato scelto dal Milan già lo dimostra. Arriva da un anno non fortunato a livello individuale, nel quale ha avuto un’esperienza importante. Quest’anno per me è un po’ più agevole rispetto a se fosse appena arrivato. Ho trovato un ragazzo di assoluto valore e con tanta voglia di far bene».