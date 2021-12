Neville critica Ronaldo: «Non tollero che faccia questa cosa a fine partita»

Gary Neville critica duramente Cristiano Ronaldo per alcuni comportamenti avuti al termine delle partite: le sue dichiarazioni

Ronaldo sotto attacco dopo il pareggio del Manchester United col Newcastle. L’ex fuoriclasse della Juve è stato preso di mira da Gary Neville per il comportamento che ha avuto al termine della sfida di Premier League.

Le dichiarazioni riprese dal sito di Tuttosport.

CRITICA A RONALDO – «Io amo Ronaldo, è il migliore che ho visto in vita mia, ma non tollero che scappi via a fine partita. Non mi interessa come hai giocato. Devi venire ad applaudire i tifosi al termine della gara. Avvicinarti a loro, mostrargli attenzione, soprattutto se sei uno dei giocatori più forti al mondo. Devi essere lì quando i tuoi compagni di squadra hanno bisogno di te. E’ in quei momenti che devi essere un campione».