Garlando su Milan Newcastle: «In campo si è vista una sola squadra, ma...»

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando dice la sua su Milan-Newcastle.

LE PAROLE – «È mancata una manciata di cattiveria sotto porta, ma Pioli ha ritrovato subito il suo Milan: ottima la fase difensiva, Tomori il migliore, buona la costruzione e la produzione di gioco, come raccontano i tiri in porta. In campo si è vista una squadra sola. L’ambizioso e forte Newcastle ha pensato soltanto a riportare in patria un punto che pesa parecchio. Al contrario, lo 0-0 casalingo contro la squadra, sulla carta, più debole del girone, alla vigilia di due trasferte di fuoco, Dortmund e Parigi, mette subito in salita il cammino del Diavolo».