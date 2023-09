Garlando: «Leao? Ecco gli step che deve fare per diventare come Mbappè»

Nell’analisi fatta da Luigi Garlando sul Milan e sul pareggio ottenuto col Newcastle, il giornalista si sofferma su Rafael Leao

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando fa un’analisi su Rafael Leao, paragonando il numero 10 del Milan a Mbappè e Balotelli.

LE PAROLE – «Quando in partita il francese scatena le gambe lunghe e aggredisce la porta, diventa un cacciatore feroce, egoista, magari, ma mai lezioso. E’ uno degli step che deve compiere Leao. Parlando di Rafa, non c’è parola che Pioli ripeta di più: step. Il ragazzo non deve accontentarsi delle tante cose belle che fa, può farne di migliori, se scalerà gli ultimi gradini».