Garcia: «Critiche? Ho le spalle larghe. Su Osimhen…». Il tecnico del Napoli parla dopo la vittoria contro l’Udinese

Rudi Garcia ha così parlato a Dazn dopo Napoli-Udinese.

LE PAROLE – «Non vi preoccupate per me, ho le spalle larghe. Abbiamo giocato bene, sono contento per i ragazzi, abbiamo avuto tante occasioni oggi. Abbiamo spinto di più per avere la fortuna dalla parte nostra, oggi Kvaratskhelia ha fatto di tutto. Ci sono tanti aspetti positivi, l’unico negativo è il gol subito, ma abbiamo vinto a casa nostra. Mi sono complimentato con Osimhen, ho un ottimo rapporto da quando sono arrivato, sono contento per lui. E’ stato un po’ sfortunato nelle ultime gare, ma l’ho visto sereno come gli avevo detto. Ha fatto anche l’assist, era lui che doveva tirare il rigore, ma ha deciso di lasciarlo a Zielinski».. I partenopei affronteranno il Milan a fine ottobre.