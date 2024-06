Calciomercato Milan, Morata SPIAZZA tutti: «Per il mio futuro la migliore soluzione è QUESTA». I rossoneri tornano sullo spagnolo?

Calciomercato Milan, Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato del proprio futuro: le dichiarazioni

Intervistato da Marca, Alvaro Morata torna a parlare del proprio futuro, prefigurando un possibile addio in estate all’Atletico Madrid, riaccendendo così su di lui i riflettori del calciomercato Milan e dei vari club che già la scorsa estate avevano provato ad acquistarlo.

ANDARMENE – «Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all’estero».

MERCATO – «Quello che appare sulla stampa sarà quello di cui parleranno in società. Se però io vedo che l’Atlético vuole ingaggiare otto attaccanti, allora capisco che non sono la priorità del club. Non posso restare all’Atlético e non giocare».

LE PAROLE DI MORATA A MARCA