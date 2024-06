Yonghong Li Milan, la Procura di Milano chiede l’ARCHIVIAZIONE! Cade quell’IPOTESI, il motivo

Yonghong Li-Milan, la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di falso in bilancio: tutti i dettagli

La Procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta per falso in bilancio relativa a Yonghong Li. Aveva risorse ricollegabili alla moglie e ad altre società, anche se in presenza di “evidente opacità delle operazioni che hanno portato all’acquisto del Milan.

Questa l’importante notizia riportato oggi dal Corriere della Sera a seguito delle indiscrezioni emerse nella giornata di ieri. Si chiude dunque un capitolo lungo 6 anni e che pone fine ad una vicenda particolarmente delicata.