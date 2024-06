Lukaku Milan, il belga resta un’opzione VALIDA: può arrivare SOLO in questo caso

Lukaku-Milan, il centravanti belga del Chelsea resta un’opzione valida come eventuale alternativa a Zirkzee

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku resta per il calciomercato Milan una pista validissima come eventuale alternativa a Joshua Zirkzee, per il quale balla ancora il nodo legato alle commissioni da corrispondere all’agente Kia.

Il belga piace molto ai rossoneri che tengono vivi i contatti col Chelsea: tuttavia Furlani è stato chiaro con i Blues, l’ex Inter può arrivare solo in prestito con diritto di riscatto. Al momento il club inglese fa muro.