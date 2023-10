Garcia a Dazn: «Non abbiamo avuto fortuna con Kvaratskhelia, loro con Giroud sì»

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, si è espresso così al termine del match pareggiato dai suoi ragazzi contro il Milan

Al termine di Napoli Milan, Rudi Garcia si è espresso così ai microfoni di Dazn.

COME MI SENTO? – «Sempre meglio tornare da 0-2 a 2-2, che vincere 2 a 0 e poi pareggiare. Mi sembra un pareggio giusto, il orino tempo è stato per il Milan, il secondo per noi. Mi è piaciuta la reazione della squadra, l’intensità del secondo tempo e soprattutto il fatto di crederci, di credere nelle nostre qualità e di aver riaperto la partita. Poi ci vuole anche fortuna per vincere le partite, abbiamo averto la palla con Kvara ma non è voluta entrare, a loro con Giroud dopo il palo sì. Volevamo vincere questa partita però ci sta perché il Milan è una grande squadra».

SUI CAMBI ALL’INTERVALLO – «Volevo cambiare il modulo, non c’è solo il 4-3-3 nel calcio. Noi abbiamo non solo una prima punta brava come Simeone, ma anche un giocatore che si muove bene tra le linee come Raspadori. Ci voleva un attaccante in più e pressare più alti. Kvara e Politano sono stati bravi. Siamo tornati in partita, peccato per il secondo giallo di Natan per ingenuità».

SU RASPADORI – «Ho sempre detto che può giocare in tutti i posti dell’attacco, trequartista, a sinistra, a destra e davanti, il futuro ve lo dirà. Oggi ha fatto benissimo».

SU POLITANO – «Matteo è un giocatore che mi piace perché è molto intelligente, è uno dei pochi mancini che abbiamo. Sulla corsia di destra ha un legame forte con Di Lorenzo, parlo calcisticamente. Lo scorso anno la corsia sinistra era il punto forte del Napoli, quest’anno possiamo contare su entrambe le fasce. Ha preso fiducia, aveva bisogno di continuità, adesso ce l’ha e ci ripaga. Non è bravo soltanto nella costruzione di gioco e nell’essere decisivo, ma lavora tanto e aiuta la squadra».

CAMBIO MODULO IN FUTURO? – «Vediamo chi avrò a disposizione, siamo in attesa di ritrovare Victor. Avete visto che Anguissa non poteva iniziare, almeno ha ritrovato un po’ di tempo di gioco e potrà essere candidato ad un posto da titolare. La nostra squadra deve essere brava a giocare con più sistemi di gioco».