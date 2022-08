Ganz: «Sogno lo scudetto dal primo giorno e noi ci proveremo». Le parole del tecnico del Milan femminile

Maurizio Ganz ha dichiarato l’obiettivo scudetto del Milan femminile ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Sogno lo scudetto dal primo giorno che sono arrivato qui alla guida del Milan Femminile. E lo sogna anche la società, oltre ovviamente alla ragazze che se lo meriterebbe per come lavorano. Ogni anno incontriamo una Juventus sempre più forte, è sempre lei la squadra da battere. Anche le altre si stanno rinforzando per batterla. Noi ci proveremo»