Ganz ringrazia i volontari rossoneri nel nuovo Ospedale a Rho – VIDEO

Maurizio Ganz con un video ha voluto ringraziare un piccolo gruppi di tifosi rossoneri che si sono offerti volontari nel nuovo Ospedale di Rho per l’emergenza coronavirus. I ragazzi, senza nessun compenso, avevano deciso di proporsi alla direzione appalti e logistica per dare un mano in questo periodo difficile. In poco tempo si sono trasformati da semplici compagni di calcetto con una grande passione per il Milan ad eroi pronti a dare il proprio contributo a Milano. Ganz ha voluto ringraziarli e incoraggiarli a nome di tutto il Milan Femminile: