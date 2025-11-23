Ganz ripercorre il passato tra Inter e Milan! Le sue dichiarazioni a SportWeek. Segui le ultimissime sui rossoneri

La storia del Derby di Milano è ricca di pagine indimenticabili, molte delle quali scritte dai cosiddetti “doppi ex”. Tra i più iconici c’è senza dubbio Maurizio Ganz, l’attaccante che passò dall’Inter al Milan in circostanze controverse. In vista della stracittadina di oggi, il centravanti, noto con il soprannome di “El Segna Semper Lü“, ha ripercorso quei momenti difficili in un’intervista a SportWeek.

Ganz ha subito chiarito che la sua mossa non fu volontaria: “È stata la società a mandarmi via,” ha raccontato l’ex attaccante. Con la presenza di fuoriclasse nerazzurri come Ronaldo, Zamorano e Recoba, per lui non c’era più spazio. Ganz avrebbe voluto rimanere, ma non fu possibile: “Mi volevano il Milan e il Lecce. Sono andato al Milan ed è scoppiato un casino. I tifosi mi consideravano un traditore.”

Il Prezzo del Trasferimento: Insulti e Amici Perduti

Il trasferimento ebbe un impatto devastante anche nella sfera personale. Nel suo libro, “El segna semper lü”, Ganz ricorda: “Mi hanno insultato anche gli amici veri.” Un dettaglio doloroso che svela il fanatismo attorno alla rivalità.

“Sì, purtroppo. Amici, non tifosi, gente con cui fino alla sera prima andavo fuori a cena,” ha precisato. Persone che l’hanno pesantemente offeso solo per aver cambiato maglia: “Giorni molto tristi. Mi chiamavano al telefono, mi insultavano e riattaccavano.” Nonostante il “male subito”, Ganz non ha mai avuto rimpianti: “In nerazzurro avevo un sogno e quel sogno mi era stato rubato. Il Milan mi ha dato l’opportunità di tornare a inseguirlo. Io ho solo accettato.”

Il Gol nel Derby: L’Esorcismo e il Nuovo Inno Rossonero

La svolta arrivò con il Derby di Coppa Italia, giocato solo 23 giorni dopo il suo trasferimento. Fu una delle “serate più difficili” della sua vita. Il Milan vinse 5-0 e Ganz segnò il secondo gol: “Savicevic semina il panico sulla fascia, Sartor nel tentativo di fermarlo mi passa la palla, un assist. Metto dentro di piatto, in diagonale.”

Quel gol non solo esorcizzò il “tradimento”, ma diede il via a un nuovo coro, trasformando il suo soprannome: “I tifosi del Milan si mettono a cantare: risegna semper lü“. Un’epopea che dimostra quanto il Diavolo, oggi guidato dal tecnico Massimiliano Allegri e supportato dalle strategie del DS Igli Tare, abbia sempre avuto la capacità di valorizzare i grandi attaccanti e trasformare le polemiche in trionfi.

