Ganz: «Pari con la Fiorentina? La penso così»

Maurizio Ganz ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio del Milan Femminile contro la Fiorentina:

«Facciamo un grosso in bocca al lupo a Babb, ci dispiace perchè aveva iniziato bene questa partita e questo scontro è stato molto violento, però aspettiamo buone nuove. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo preso gol su una distrazione, senza 5 titolari perchè Nouwen non stava bene con il ginocchio, Vigilucci ha fatto una partita devastante da difensore centrale, Dompig ha fatto un grandissimo gol ma è stato un gol di squadra. Non molliamo, prepariamoci per la prossima battaglia»