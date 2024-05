Zirkzee Milan, la MOSSA decisiva dei rossoneri: adesso c’è ottimismo! Il PUNTO sulla trattativa per l’attaccante del Bologna

Tra i vari attaccanti sondati, osservati e trattati dal calciomercato Milan, che in estate dovrà necessariamente andare ad ingaggiare almeno un nuovo numero 9 per colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud, Joshua Zirkzee rimane il preferito.

I rossoneri adesso sono pronti a muoversi con decisione per l’attaccante del Bologna, forti del fatto che “bastano” i 40 milioni della clausola rescissoria per accaparrarselo. Stando a quanto riferito dal giornalista Daniele Longo su X, i rossoneri stanno spingendo forte per l’arrivo dell’olandese. Filtra un cauto ottimismo sul buon esito della trattativa.