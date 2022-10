Ganz a Milan Tv: «Abbiamo fatto la partita perfetta»

Maurizio Ganz ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria rossonera nel match contro la Juventus. Ecco le parole dell’allenatore

Maurizio Ganz ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria rossonera nel match contro la Juventus. Ecco le parole dell’allenatore:

«Quando perdi un derby 4-0 non sai mai cosa possa succedere nella prossima partita, oggi eravamo concentrati e determinati, volevamo portare a casa dei punti importanti, li abbiamo ottenuti meriatatamente. Battere la Juventus non è mai facile, è la prima volta anche per me, almeno per me, perchè il Milan la Juventus l’aveva già battuta con Carolina Morace in panchina. E’ stata una giornata strepitosa e devo ringraziare tutta la squadra, abbiamo lavorato bene sia con le giocatrici in campo, sia con quelle subentrate. Abbiamo usato un 3-5-2 in fase offensiva e un 4-1-4-1 in fase difensiva, credo che sia stata la scelta decisiva oggi, che ci ha agevolato molto. Così come per Bergamaschi, faccio i complimenti per le 100 presenza a Linda Tucceri, la ricorderà a lungo questa centesima presenza, perchè battere la Juve mentre fai la centesima presenza è tanta roba. Piemonte gran gol, Asllani doppietta, poi Mesjasz, complimenti a tutte, abbiamo fatto la partita perfetta»