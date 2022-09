Ganz a Milan Tv: «Abbiamo vinto uno scontro diretto, ci serviva»

Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria del Milan femminile contro il Sassuolo. Ecco cosa ha detto

«Abbiamo vinto uno scontro diretto ci serviva, abbiamo ottenuto 3 punti contro un ottimo Sassuolo, li volevamo fortemente, li abbiamo ottenuto con fatica perchè nel secondo tempo dopo il gol del 2-1 a freddo abbiamo sofferto poi il gol del 3-1 ci ha consentito di portare a casa una vittoria meritata».

GOL DI VIGILUCCI – «Sono contentissimo per il gol di Valery, ha coperto bene l’area, ha fatto un gran gol di testa, in un ruolo che non è suo perchè ha giocato mezz’ala»

PRIMO GOL DI GRIMSHAW CONTRO IL SASSUOLO – «Finalmente è riuscita a segnare contro il Sassuolo, in passato ne aveva sbagliati due clamorosi, infatti ne abbiamo anche parlato e ci abbiamo scherzato su»

CAMPIONATO – «Sappiamo che abbiamo subito due sconfitte perdendo due scontri diretti ma oggi abbiamo vinto il terzo scontro diretto, ora dobbiamo proseguire abbiamo due partite importanti prima della sosta. Le prime due partite sono servite a capire cosa non dobbiamo fare in questo campionato oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e sono felice»