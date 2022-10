Galliani su Milan-Monza: «Sarà dura entrare nello spogliatoio giusto». Le sue parole a SportMediaset

Adriano Galliani ha parlato a SportMediaset del prossimo match con il Milan. Di seguito le parole dell’ad del Monza.

«Ne parlavo ieri con Maldini, sarà dura andare nello spogliatoio giusto. Ora sto facendo yoga mentale perché avrò per 90′ le telecamere addosso. Sto lavorando da qualche giorno per essere refrattario ad ogni emozione, o almeno tenterò. Mi lascerò andare a cominciare dalla partita successiva, in Milan-Monza non posso farlo. Spero di farcela a stare fermo e immobile qualunque cosa succeda in campo, ad ogni fischio arbitrale non muoverò nulla».