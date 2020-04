Galliani: «Restate in casa, fatelo per voi e per le vostre famiglie»

Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha ribadito il concetto di restare in casa per salvaguardare la salute di tutta la popolazione

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, è intervenuto sul profilo Twitter di Rai Sport, sottolineando il fatto che restare in casa è l’unica cura disponibile sino a quando non verrà distribuito il vaccino.

«Buongiorno, sono Adriano Galliani. Anch’io vi voglio far arrivare un appello: bisogna assolutamente restare in casa. Non ci sono altri sistemi, non ci sono cure, se vogliamo evitare che il contagio si diffonda ancora di più dobbiamo stare in casa. È un sacrificio, lo so, ma lo dobbiamo fare per noi, per le nostre famiglie e per tutti gli altri. Mi raccomando, restate in casa. Buona giornata».