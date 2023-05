Galliani su Ibrahimovic: «Futuro al Monza? Ecco cosa penso». Le parole dell’amministratore delegato del Monza sull’attaccante del Milan

Galliani ha parlato ai media presenti alla presentazione della sua autobiografia del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole sull’attaccante rossonero:

«Non lo so. Ibra e altri giocatori del Milan avevano confermato la presenza per oggi, ma dopo la vittoria di domenica hanno avuto qualche giorno di meritato riposo e quindi sono andati tutti al mare. Questa sera avremo gli immortali di Sacchi, gli invincibili di Fabio Capello, i meravigliosi di Ancelotti ma non abbiamo i fantastici giocatori di Stefano Pioli perché sono tutti al mare».

