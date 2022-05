Galliani ricorda Raiola: «La trattativa per Ibra fu un capolavoro»

Interrvistato dal Corriere della Sera, Adriano Galliani ha raccontato le trattative con Mino Raiola. Ecco le sue parole

«La trattativa nel 2010 per portare Ibra a Milano fu un capolavoro. Ma al Milan arrivarono grazie a Mino campioni come Robinho e Van Bommel»

RAPPORTO CON RAIOLA – «Nei primi anni in cui ero ad del Milan e la sede era in via Turati, Mino trattava solo con Braida che aveva l’ufficio alla prima porta a destra. Ariedo era gelosissimo del rapporto con lui. Raiola mi ha rimproverato che ci ha messo 10 anni per riuscire ad arrivare alla seconda porta, quella del mio ufficio».