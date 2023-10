Galderisi: «Milan? Si appoggia troppo ad alcuni talenti, per il ritorno col PSG…»

L’ex allenatore Giuseppe Galderisi si è espresso così sull’astinenza da gol del Milan in Champions League: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Giuseppe Galderisi ha detto la sua dopo PSG-Milan riguardo alla mancanza di gol dei rossoneri in Champions League.

LE PAROLE – «Sicuramente il calcio che giochi in Italia è diverso da quello europeo, c’è più intensità. Il Milan ha dei talenti che possono fare la differenza ma forse si appoggia troppo. Ieri non erano compatti, serve forse far salire la linea o si trova con dei buchi pazzeschi. E così ti complichi la partita e fai fatica. Leao stringe troppo per far spazio a Theo, ma se fa così non è più devastante nell’uno contro uno. Per me a Milano comunque al ritorno farà una grande partita».