Galà del Calcio AIC, l’unico “rossonero” in lista è Reijnders! Tutti i nomi

La recente ufficializzazione delle shortlist per il Gran Galà del Calcio AIC – l’evento che premia i migliori calciatoridella stagione 2024-2025 in un ipotetico 4-3-3 – ha acceso un campanello d’allarme in casa rossonera. Il Milan, infatti, si ritrova rappresentato da un solo nome: Tijjani Reijnders. Una magra consolazione per i tifosi del Diavolo, specialmente considerando che il dinamico centrocampista olandese, noto per la sua visione di gioco e i suoi inserimenti letali, oggi milita tra le fila del Manchester City.

La Solitudine di Reijnders e le Carenze del Vecchio Milan

L’assenza di altri giocatori di peso del Milan nelle nomination (come Maignan tra i portieri o Tomori tra i centrali) riflette una stagione precedente sotto le aspettative, un’eredità difficile raccolta da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore chiamato a riportare il club ai vertici.

Reijnders figura nella lista dei centrocampisti insieme a Nicolò Barella, la mente e il cuore dell’Inter, e a Hakan Calhanoglu, l’ex rossonero oggi regista dei nerazzurri. Questo è l’unico barlume di gloria individuale in un panorama dominato da altre squadre, in particolare i cugini nerazzurri e le sorprese come il Bologna di Thiago Motta (nominato tra le società).

Le Nomination Complete: Sfide per Tare e Allegri

L’analisi completa delle nomination offre una chiara panoramica delle forze in campo in Italia. Tra i portieri spiccano l’esperto David De Gea e il solido Yann Sommer. In difesa, spiccano i centrali Alessandro Bastoni (Inter) e Alessandro Buongiorno (Torino). L’attacco è un concentrato di potenza e gol, con Lautaro Martinez, il capitano e bomberdell’Inter, affiancato da Romelu Lukaku e dal talentuoso Moise Kean.

Centrocampo (con Reijnders): Barella, Calhanoglu, Lobotka, McTominay, Nico Paz

Questa distribuzione dei premi è un chiaro segnale per il DS Igli Tare. Il dirigente albanese, noto per la sua competenza nello scouting, dovrà lavorare a stretto contatto con Allegri per rinforzare ogni reparto. L’obiettivo del nuovo Milan è quello di non limitarsi a un solo candidato nel prossimo Galà, ma di schierare una squadra di stelle riconosciute e futuri campioni.