Gabbia Milan, scenari completamente stravolti: a cosa pensa il club per il futuro. TUTTE le novità in casa rossonera

Il Milan è molto soddisfatto delle prestazioni offerte da Matteo Gabbia in questa seconda metà di stagione in cui ha vestito la maglia rossonera. Motivo per cui ora potrebbero entrare nel vivo i discorsi per il rinnovo.

A riportarlo è Nicolò Schira, che sul suo profilo Twitter fa sapere che l’idea del club rossonero sarebbe quella di prolungare l’attuale accordo con il difensore fino al 30 giugno 2028.