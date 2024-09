Gabbia Milan, l’EROE del derby incontrerà i TIFOSI domani: TUTTI i dettagli dell’evento con il difensore decisivo contro l’Inter

E’ previsto per domani un Meet & Greet organizzato dal Milan che vedrà protagonista Gabbia, eroe del derby grazie al suo gol decisivo contro l’Inter. Questi i dettagli nel comunicato diffuso dal club rossonero.

IL COMUNICATO – Dopo il suo gol decisivo nel Derby, Matteo Gabbia sarà il protagonista di un nuovo Meet&Greet rossonero! L’appuntamento per incontrare il difensore milanista è fissato per martedì 24 settembre alle ore 16:00 al Milan Flagship Store Via Dante.

I primi 50 tifosi che si registreranno al form ufficiale avranno la possibilità di conoscere Matteo e farsi autografare un prodotto ufficiale AC Milan. Inoltre, per tutta la giornata e soltanto presso il Flagship Store rossonero di Via Dante, la personalizzazione GABBIA 46 sarà gratuita. Dopo l’evento saranno disponibili, in vendita e in quantità limitata, maglie autografate dal giocatore.