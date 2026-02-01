Gabbia a Mediaset: «Felicissimo per il rinnovo di Maignan, ecco quanto credo allo scudetto. Risultatisti o giochisti? Sto con…»

Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Mediaset di tutti i temi più importanti in casa rossonera: le sue dichiarazioni

Il difensore rossonero Matteo Gabbia ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di SportMediaset XXL. Chiacchiere a tutto tondo con Claudio Raimondi che hanno toccato i temi caldi del momento rossonero: dalla corsa al titolo all’impatto di Allegri, fino ai siparietti su Leão.

L’intervista integrale

Ecco il faccia a faccia completo tra il centrale milanista e l’inviato di Mediaset:

Risultatista o giochista? «Partiamo subito con il botto (ride, ndr). Vivo bene se vinciamo, quindi mi schiero dalla parte dei risultatisti».

Da 0 a 10 quanto credete nello scudetto? «Crediamo nel poter vincere tutte le partite da affrontare sapendo che ci sono anche gli avversari. Ti dico 10 perché credere in qualcosa di importante è bello. Siamo una squadra valida. Il 10 è per la volontà di vincere tutte le partite».

Meglio lo scudetto con il Milan o il Mondiale? «Non solo. Adesso sono qua, quindi lo scudetto con il Milan».

Quanto peserà questo derby? «3 punti. Partita importante che vale quanto le altre. Non è una finale che ti dà un titolo, ma una partita di campionato che ti darà 3 punti. Sarà uno spettacolo, bellissimo, ma varrà come una delle tante».

Quanto è importante il rinnovo di Maignan? «Tantissimo. Mike è il nostro capitano, leader. Siamo felicissimi di averlo con noi e ce lo godiamo fino in fondo».

Cosa ha cambiato nella vostra testa Allegri? «La qualità. Ha un carisma dove riesce a creare quell’alchimia all’interno del gruppo. È stato bravissimo a compattarci e a darci i dettami tattici che lui e il suo staff sono bravi a darci».

Il giocatore che ti ha dato più noie marcare? «Non lo so. Scegli tu uno dell’Inter: Lautaro, Thuram. Osimhen a Napoli. Ce ne sono tanti».

Un voto a Leao come giocatore e cantante «Giocatore 10. Cantante ho sentito qualcosina, non vado sopra al 5».

Come stai con il canto? «Male, infatti non lo faccio».

Cosa fa Gabbia nel tempo libero? «Mi piace stare con mia moglie, cane, amici. Mi piace fare una passeggiata in giro per Milano, cose normalissime da ragazzo di 26 anni».

Sui primi tempi del Milan «Difficile fare promesse, anche perché ci sono gli avversari. Cerchiamo di raggiungere una bella vittoria, che è la cosa migliore».