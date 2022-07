Gabbia a Milan Tv: «Siamo delusi, lavoreremo per fare meglio»

Matteo Gabbia ha parlato a Milan Tv, nel post partita di ZTE Milan. Ecco le parole del difensore rossonero sulla partita

PARTITA – « una prova importante, ci dispiace per il risultato, non passa in secondo piano e siamo delusi. Volevamo vincere, la nostra mentalità è questa. Abbiamo lavorato per arrivarci e in ogni situazione non vincere ci dà fastidio. Lavoreremo per fare meglio, per prendere più condizione, più brillantezza e arivare sia alla prossima amichevole, sia alla prima di campionato nel migliore dei modi»

CONDIZIONE FISICA – «Mi sento bene, la condizine non è la migliore possibile ma sono contento del mio fisico, di come sta reagendo a questi primi 20 giorni e del fatto che il mister mi ha dato modo di prendere le misure con il campo, fiducia e di utilizzare questi minuti per prendere più consapevolezza e maggiore condizione. Spero di avere, nelle amichevoli in futuro, più spazio possibile»

RADUNO – «Saranno 4 giorni da passare assieme, focalizzati sugli allenamenti, sul migliorare, sul fare gruppo ma questo non ho nessun dubbio che ci servirà; siamo dei ragazzi che si vogliono bene, che si allenano bene assime e che hanno grande spirito d’animo e lavoreremo per creare qualcosa di unico anche in questa stagione.»