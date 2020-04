Futuro Suso: se la Liga dovesse fermarsi, il Siviglia andrebbe in Champions

Futuro Suso: se la Liga spagnola dovesse fermarsi, il Siviglia andrebbe in Champions League. A questo punto il nativo di Cadice…

Dalla Spagna potrebbero giungere delle ottime notizie. Infatti, stando a quanto riferisce AS, in caso di chiusura della Liga spagnola, il Siviglia andrebbe in Champions League, vista l’attuale terza posizione in classifica.

A questo punto scatterebbe l’obbligo di riscatto di Jesus Suso e il Milan potrà usufruire di una plusvalenza molto importante, circa 20 milioni di euro, cifra che aiuterebbe il club di Via Aldo Rossi a sistemare il bilancio finanziario.