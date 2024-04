Futuro Pioli Milan, Cardinale ha già preso una decisione! Dal possibile rinnovo al sostituto dall’estero: tutti i DETTAGLI sul tecnico rossonero

Il giornalista Daniele Longo ha analizzato la posizione di Pioli sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione. Le sue parole durante la diretta Instagram.

PAROLE – «Cardinale ha già deciso di non proseguire con Stefano Pioli per la prossima stagione. Una parte della dirigenza spinge per la sua permanenza. Non ci sono trattative per il rinnovo del contratto anche se è chiaro che la vittoria dell’Europa League potrebbe cambiare le cose. Ma penso che il prossimo allenatore del Milan possa arrivare dall’estero anche se non abbiamo ancora un nome forte».