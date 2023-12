Futuro Pioli, Gerry Cardinale chiaro col tecnico emiliano: per la conferma serve la Champions e un percorso virtuoso in EL

Come riportato da Tuttosport, Gerry Cardinale è stato chiaro con Stefano Pioli: il tecnico non verrà esonerato a stagione in corso ma, nonostante un contratto fino al 2025, per essere confermato sulla panchina del Milan anche per il prossimo anno dovrà centrare determinati obiettivi.

Arrivare tra le prime 4 in campionato e fare un percorso virtuoso in EL (possibilmente vincendola): Pioli è chiamato alla doppia missione.