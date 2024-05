Giroud alimenta il RIMPIANTO: «Ero devastato quando siamo usciti con la Roma. Volevo portare un altro trofeo al Milan»

Olivier Giroud, intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero, ha detto ufficialmente addio al Milan ma con un rimpianto

Le parole di Olivier Giroud, intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero. L’attaccante ha detto ufficialmente addio al Milan ma con il rimpianto di non aver lasciato con la vittoria di un trofeo:

RIMPIANTI – «Non mi piace questa parola. Il campionato era difficile, l’Inter ha fatto un grande percorso. In Europa ero devastato quando abbiamo perso contro la Roma. Non era la partita che volevamo giocare. Abbiamo giocato sotto il nostro livello, c’era della frustrazione dopo questa partita. Volevo portare un altro trofeo al Milan. Spero che il Milan, anche quando partirò, vincerà ancora e ancora per sempre. Sarò sempre un tifoso del Milan, vi voglio bene».

L’INTERVISTA DI GIROUD A MILAN TV