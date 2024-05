Giroud Milan, RETROSCENA del francese: «In quel momento ho deciso di lasciare i rossoneri»

Olivier Giroud, intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero, ha detto ufficialmente addio al Milan ecco quando ha preso la decisione

Le parole di Olivier Giroud, intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero. L’attaccante ha detto ufficialmente addio al Milan ma ecco quando ha preso la decisione. Il retroscena:

QUANDO HA MATURATO LA DECISIONE – «Qualche settimana fa. Ho dato tutto che ho al Milan, da 35 anni più o meno a oggi, quasi 38. Per me, e penso anche per la famiglia, è il momento giusto per un’esperienza diversa di vita dal Milan, e niente di più».

L’INTERVISTA DI GIROUD A MILAN TV