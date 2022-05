Futuro Belotti? Le parole di Vagnati

Vagnati sul futuro di Belotti: «Non lo so cosa succederà, ma…». Le parole del dirigente del Torino

Davide Vagnati ha parlato del futuro di Belotti ai microfoni di Dazn prima di Torino-Roma. Ecco le parole del dirigente del Torino:

«Non lo so cosa succederà, ne parleremo la prossima settimana. Siamo ottimisti nel senso che ancora nulla è deciso. Sono ottimista di natura. Non voglio espormi, ma oggettivamente non avendo fatto nulla mi baso sul suo cuore granata, quindi le sensazioni sono positive in questo senso».