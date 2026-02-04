Fusi lancia l’Italia di Gattuso: «Vedo tanto entusiasmo, speriamo di andare al Mondiale. Serie A? Questa la sorpresa»

Fusi, ex calciatore del Torino, ha parlato del momento della Nazionale di Rino Gattuso e non solo: le sue dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da calcionews24, Luca Fusi ha dichiarato:

Buongiorno Luca Fusi, iniziamo dal nostro campionato. A ruota libera: cosa l’ha sorpresa di questa stagione?

«In questo periodo sicuramente la sorpresa è il Como. Per il suo modo di giocare, per il suo modo di interpretare le partite. Anche se magari resta il piccolo neo di non avere italiani in campo».

Dal granata passiamo all’azzurro, con Gattuso la Nazionale spera di inaugurare un nuovo ciclo. Pareri?

«C’è molto entusiasmo per la voglia di raggiungere un risultato importante come quello di tornare ai Mondiali. Tutto passa dal centrare questa qualificazione dopo tanti anni in cui siamo mancati a questo appuntamento. È normale che tutti stiano seguendo con passione e con trasporto tutto quello che sta succedendo. Si spera che – al di là di tutto – ci sia anche quel pizzico di fortuna che possa portare questa Nazionale a disputare nuovamente un Mondiale, una cosa a cui l’Italia calcistica non può rinunciare. Penso che per tutto quello che gira anche intorno al mondo del calcio è importante che l’Italia sia presente in questa manifestazione. Anche per ridare nuovo entusiasmo al nostro calcio».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI FUSI A CALCIONEWS24