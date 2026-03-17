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Furlani, svolta nel futuro dell’AD? Cardinale scioglie le riserve, spunta l’intreccio con Calvelli

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

47 minuti ago

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Furlani rimarrà AD del Milan anche nella prossima stagione: Calvelli destinato al progetto NBA Europe. Le mosse di Cardinale

Le voci su un possibile ribaltone societario in casa rossonera trovano una smentita nelle ultime indiscrezioni raccolte da Losapio per TMW. Secondo fonti vicine al club, l’intenzione di RedBird è quella di proseguire nel segno della stabilità dirigenziale, senza alcun cambio della guardia ai vertici. Giorgio Furlani manterrà saldamente la responsabilità del comparto calcistico, confermandosi figura centrale nella gestione operativa e sportiva del Diavolo per il 2026.

Furlani, RedBird lo conferma: Calvelli e la sinergia con il basket

La posizione di Calvelli, inizialmente accostato a ruoli operativi nel Milan, assume invece una connotazione diversa e più strategica all’interno della galassia di Gerry Cardinale. La sua figura sarebbe funzionale allo sviluppo del progetto NBA Europe, confermando la volontà della proprietà americana di creare sinergie sempre più forti tra il calcio e il mondo del basket statunitense.

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Questa scelta permette al Milan di mantenere inalterata la propria catena di comando, garantendo quella continuità necessaria per affrontare le prossime sfide sul mercato e in campo.

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