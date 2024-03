Furlani SVELA l’obiettivo: «Era e resta sempre questo». Le parole del CEO rossonero sulla stagione del Milan e non solo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato degli obiettivi del club rossonero:

PAROLE – «L’obiettivo era e resta sempre vincere. Siamo comunque secondi. In campionato abbiamo un punto in meno della stagione dello scudetto e dieci in più di un anno fa dopo le stesse giornate. Significa che abbiamo migliorato la squadra, che abbiamo una base di titolari più forte e con valide rotazioni. I nuovi acquisti hanno portato 40 gol e il turnover non è più una sofferenza. L’anno scorso abbiamo dovuto rivoluzionare la rosa, quest’anno no, dovremo perfezionarla. Avremo il vantaggio della continuità per puntare a vincere il campionato e andare avanti in Europa».

