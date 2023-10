Furlani a Prime Video: «Veniamo qui per giocarcela. Sul nuovo stadio…». Le sue parole prima della sfida di Champions

Furlani è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Borussia Dortmund–Milan. Le sue dichiarazioni.

STRATEGIA – «Noi è dall’estate che lavoriamo bene, c’è sintonia e finora le cose sono andate bene. È ancora presto, ma veniamo qua per giocarcela»

MONEYBALL – «È 5 anni che sono coinvolto nel progetto, più da vicino nell’ultimo anno. Usare la parole Moneyball non è una formula magica e non è corretto, noi lavoriamo insieme a Casa Milan. Non c’è un algoritmo segreto che sputa fuori soluzioni magiche… Non è corretto dire così»

NUOVO STADIO – «È cinque anni che proviamo a fare uno stadio nuovo. Non possiamo essere competitivi senza uno stadio moderno. Abbiamo ora un nuovo progetto a San Donato. Tempi? Cinque anni da ora per giocare la prima partita nel nuovo stadio»