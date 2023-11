Furlani: «Casa Milan Dubai più di un semplice luogo fisico, rappresenta…». Le dichiarazioni del CEO rossonero

Furlani è intervenuto a margine dell’apertura della nuova “Casa Milan Dubai“. Le parole del CEO del Milan.

FURLANI – «Casa Milan Dubai rappresenta il nostro impegno per una crescita globale e la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di AC Milan di formare una nuova comunità calcistica più forte e globale, che connetta cuori e menti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, Casa Milan Dubai fungerà da casa per il Club lontano da Milano, un edificio nel quale i nostri valori e la nostra passione per il calcio continueranno a prosperare»

