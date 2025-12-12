Furlani esulta: «Contenti della Commissione Lega sui biglietti in trasferta. Il sostegno dei tifosi è essenziale»

Furlani, AD del Milan, ha espresso soddisfazione per la creazione della Commissione in Lega sul tetto dei biglietti in trasferta

L’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’ultima assemblea di Lega Serie A, che ha accolto una proposta rossonera di grande impatto sociale e sportivo. L’iniziativa del club meneghino, volta a discutere il costo dei biglietti per il settore ospiti nelle partite in trasferta, ha portato alla creazione di un organismo dedicato.

PAROLE – «Siamo felici che Lega Serie A abbia deciso di approfondire la nostra proposta, istituendo una Commissione dedicata all’interno nella quale continueremo a spingere per arrivare velocemente a un risultato concreto», ha dichiarato Furlani, intercettato dall’ANSA dopo l’assemblea.

Furlani e l’importanza del tifoso in trasferta

Il manager ha voluto ribadire la motivazione fondamentale che ha spinto il Milan a questa iniziativa, legata al supporto incondizionato della tifoseria. L’obiettivo ultimo è quello di rendere più accessibili le trasferte, uniformando i prezzi ed evitando costi esorbitanti che penalizzano i tifosi più fedeli.

PAROLE – «L’ho sempre detto e ci tengo a ribadirlo: il sostegno dei nostri tifosi è essenziale per la squadra, sia a San Siro che in trasferta», ha sottolineato Furlani.

La costituzione di una Commissione dedicata rappresenta un primo passo concreto verso una regolamentazione che potrebbe portare a un “tetto” massimo di prezzo per i settori ospiti, garantendo così la presenza massiccia e rumorosa dei tifosi al seguito, un fattore che, come noto, influenza positivamente le prestazioni della squadra.

Il Milan si pone dunque in prima linea nella tutela dei suoi sostenitori, un impegno che rafforza il legame tra il club e la sua fanbase. L’attesa è ora per le decisioni che emergeranno dalla Commissione per un «risultato concreto» e rapido. (ANSA)