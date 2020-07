Fuori Castillejo per infortunio, Pioli inserisce Saelemaekers

Un altro infortunio in casa Milan. Samu Castillejo dopo pochi minuti di gioco ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico

Un altro infortunio in casa Milan. Samu Castillejo dopo pochi minuti di gioco ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico. Probabile stiramento per il giocatore spagnolo (tra i migliori in campo nelle ultime partite) che dopo un quarto d’ora ha dovuto abbandonare il campo. Stefano Pioli ha deciso di inserire Alexis Salemaekers, capace di agire sia da terzino che da ala pura. Per quanto riguarda l’ex Villarreal, invece, si attendono aggiornamenti nelle prossime ore per valutare l’entità e la gravità dell’infortunio.