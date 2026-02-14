Fullkrug, bellissimo messaggio social dopo il Pisa: «Ho avuto giorni migliori ma risultato importantissimo. Grazie tifosi!» – FOTO

Fullkrug, attaccante del Milan, è intervenuto sui propri profili social dopo la vittoria contro il Pisa e il rigore sbagliato: le parole

Intervenuto sui propri profili social, Fullkrug è intervenuto così dopo Pisa-Milan 1-2:

PAROLE – «Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadra! Partite come questa possono ancora fare la differenza alla fine ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora! Grazie a tutti per averci sostenuto in questo venerdì sera. Buon fine settimana, rossoneri!».