Fullkrug Milan, Moretto spiega la situazione: ecco le sue parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è pienamente concentrato sulla prossima sessione di calciomercato invernale, con l’obiettivo prioritario di rinforzare il reparto offensivo. Le mosse in entrata dei rossoneri sono, tuttavia, legate a un nodo cruciale in uscita: la possibile cessione di Santiago Gimenez.

A fare il punto sulla strategia del Diavolo è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTubedi Fabrizio Romano.

La Chiave di Volta: L’Addio di Santiago Gimenez

“Il Milan sta valutando su che attaccante andare. Il tutto è legato a una possibile partenza di Santiago Gimenez,” ha confermato Moretto. Il centravanti messicano, pur essendo un elemento della rosa, ha diversi estimatori soprattutto in Germania, e una sua cessione sbloccherebbe i fondi necessari per l’acquisto di un sostituto.

Il Milan ha un piano d’azione ben definito, frutto dell’analisi congiunta di staff tecnico e dirigenza: “Il Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti,” segno che le alternative sul tavolo di Igli Tare sono numerose.

Fullkrug e Lucca: I Profili Osservati

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spiccano due profili molto diversi.

Lorenzo Lucca, il centravanti possente in prestito al Napoli (ma di proprietà Udinese), è un obiettivo noto. “Sicuramente Lucca piace molto a Massimiliano Allegri,” ha rivelato l’esperto. La stazza e la capacità di giocare in area del giovane italiano si sposerebbero perfettamente con le esigenze tattiche del sagace tecnico toscano e nuovo allenatoredei rossoneri, ma Moretto avverte: “quest’idea di mercato è tutta da studiare,” a causa della complessa situazione contrattuale e della rivalità con il Napoli.

Un altro nome che è stato proposto al Milan è quello di Fullkrug, il centravanti tedesco del West Ham. Il giocatore, che sta trovando poco spazio nel club inglese, è stato “proposto da intermediari al Milan” anche negli ultimi giorni. Tuttavia, Moretto ha precisato: “al momento il tedesco non è uno dei primi nomi della lista del Diavolo,” suggerendo che il club stia privilegiando obiettivi diversi.

Il compito di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, uomo noto per la sua abilità nello scouting e nel concludere affari mirati, sarà quello di individuare il rinforzo ideale che possa integrarsi al meglio nelle idee di Allegri e garantire il salto di qualità al reparto offensivo.