Fullkrug Milan, ecco il tedesco: le parole su di lui di Riccardo Gentile. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

vittoria travolgente per 3-0 contro l’Hellas Verona, firmata dalla perla di Christian Pulisic e dalla doppietta di un ritrovato Christopher Nkunku, non è stata l’unica notizia a far battere il cuore dei tifosi a San Siro. Sugli spalti del tempio del calcio era infatti presente il prossimo grande colpo del mercato rossonero: Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco che promette di cambiare i connotati dell’attacco del Diavolo.

Il parere di Riccardo Gentile: “Fullkrug è l’uomo della svolta”

Nel pre-partita della sfida contro gli scaligeri, il noto giornalista e telecronista Riccardo Gentile ha analizzato l’innesto del nuovo numero nove ai microfoni della stampa. Secondo Gentile, l’acquisto perfezionato dal nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare — dirigente albanese abilissimo nel pescare profili di carattere internazionale — colma una lacuna evidente nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che fa della concretezza e del peso offensivo i suoi punti cardine.

“A oggi non c’è un attaccante con questa fisicità e cattiveria sotto porta nel parco attaccanti dei meneghini”, ha spiegato Gentile. Il riferimento è alla stagione d’oro 2022/23 trascorsa al Werder Brema, dove Fullkrug, centravanti d’area vecchia maniera ma moderno nel dialogo con i compagni, si laureò capocannoniere della Bundesliga. Una forma strepitosa che lo portò a brillare anche nel Mondiale in Qatar, dove segnò 2 reti in soli tre match con la maglia della Germania.

L’esordio ufficiale: il piano di Allegri e Tare

Fullkrug è già al lavoro a Milanello da un paio di giorni per integrarsi nei dettami tattici del Diavolo. Tuttavia, per vederlo ufficialmente con la maglia dei rossoneri in campo bisognerà attendere l’apertura della finestra di mercato: l’ufficialità è prevista per il 2 gennaio, con la prima convocazione fissata per la trasferta contro il Cagliari.

Massimiliano Allegri, tecnico esperto nella gestione dei grandi bomber, conta molto sulla fame di gol del tedesco per dare respiro a Pulisic, l’esterno statunitense dai piedi fatati, e a Nkunku, il funambolo francese che sta finalmente dimostrando il suo valore. La strategia di Igli Tare appare chiara: fornire ad Allegri una torre d’area di rigore capace di scardinare le difese più chiuse, offrendo una soluzione alternativa e fisica che finora era mancata.

Se il Milan riuscirà a rigenerare la versione “capocannoniere” di Niclas Fullkrug, la rincorsa ai vertici della classifica potrebbe subire un’accelerata decisiva. Il popolo del Diavolo è pronto ad accogliere il suo nuovo ariete.