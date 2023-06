Frattesi Milan, accordo di massima tra Inter e Sassuolo: tutti i dettagli della possibile operazione tra i due club

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Davide Frattesi, giocatore seguito con grande attenzione dal Milan e in generale da tutte le big della Serie A.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inter e Sassuolo avrebbero un accordo di massima per il trasferimento del giocatore in nerazzurro: prestito biennale con obbligo di riscatto con l’inserimento del cartellino di Mulattieri per un affare da 35 milioni di euro complessivi.