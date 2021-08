Ordine: «Maldini è stato molto chiaro con Frank Kessié»

Ordine ha spiegato come Maldini abbia fatto capire a Kessié che oltre una certa soglia economica non si andrà per il suo rinnovo

Franco Ordine, a Tutti Convocati, ha affrontato il tema relativo al rinnovo di Frank Kessié con il Milan commentando le parole di Maldini nel pre-partita di ieri sera:

«Maldini sta dicendo: caro Kessie e caro agente di Kessie, noi oltre ad una certa cifra, che è quella che ti stiamo proponendo, non possiamo andare. La tua richiesta sta sopra la gestione sostenibile del Milan per evitare che succeda come in passato».