Francia, Kolo Muani in gol: fu proposto al Milan un anno fa

Randall Kolo Muani segna il gol che probabilmente manda la Francia in finale ai Mondiali. Il Milan fu vicino ad acquistarlo

La Francia si avvicina alla finale del Mondiale grazie al gol di Randall Kolo Muani. L’attaccante dell’Eintracht segna il gol del 2-0 al primo pallone toccato nel match.

Nel dicembre del 2021 la dirigenza del Milan incontrarono gli agenti dell’attaccante classe ’98, che all’epoca era in scadenza con il Nantes. Fu proposto come operazione low cost, ma dopo qualche sondaggio non se ne fece più nulla.