Francia Inghilterra 2-1: Giroud porta i Blues in semifinale

Ancora una volta Giroud decisivo. La Francia conquista la semifinale del Mondiale battendo l’Inghilterra grazie ad un gol del rossonero.

I blues passati in vantaggio grazie a Tchouameni sono stai poi raggiunti dal gol di Kane su rigore, salvo poi ripassare in vantaggio grazie al gol di Giroud. Gli inglesi hanno anche avuto l’opportunità del pari ancora dal dischetto ma stavolta Kane ha sbagliato calciando alto. Francia in semifinale Mondiale