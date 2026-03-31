Formazioni ufficiali Svezia Italia U21, le scelte dei due ct. Bartesaghi ancora titolare? La decisione finale

Formazioni ufficiali Svezia Italia U21, le scelte dei due ct in vista del match di qualificazione agli Europei di categoria. La scelta su Bartesaghi

La sfida tra Svezia Under 21 e Italia Under 21 rappresenta un passaggio chiave nel cammino degli Azzurrini verso la vetta del girone di qualificazione agli Europei U21. La nazionale guidata da Silvio Baldini è chiamata a vincere per continuare a inseguire la Polonia, attualmente prima con 21 punti, mentre l’Italia segue a quota 18 dopo sette gare disputate.

Il successo è quindi fondamentale per restare pienamente in corsa in vista dello scontro diretto che potrebbe decidere il primato del raggruppamento.

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. Ancora titolare il milanista Davide Bartesaghi chiamato a confermare quanto di buono mostrato nell’ultima uscita. Una gara che può indirizzare in maniera decisiva il destino del girone e le ambizioni degli Azzurrini.

Italia in fiducia dopo il 4-0

Gli Azzurrini arrivano a questa trasferta con grande entusiasmo dopo il netto 4-0 contro la Macedonia del Nord, una vittoria che ha garantito almeno il secondo posto e ha rilanciato le ambizioni di primo posto.

Le reti di Cher Ndour, Giacomo Lipani, Jeff Ekhator e Seydou Fini hanno evidenziato la crescita del gruppo, che sembra aver trovato continuità e brillantezza nel momento più importante della stagione.

Trasferta insidiosa in Svezia

Nonostante il divario in classifica, la Svezia U21 rappresenta un avversario da non sottovalutare. I padroni di casa, fermi a 10 punti, cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato di prestigio.

Per l’Italia sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione ed evitare cali di tensione, che potrebbero compromettere la rincorsa alla vetta.

Le formazioni ufficiali Svezia Italia U21

SVEZIA U21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty.

CT: Backstrom.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho.

CT: Silvio Baldini.

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